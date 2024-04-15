(Карпенко) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карпенко) Анастасия Федоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.03.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911 ст.

Отец: Карпенко Федор Наумович

Мать: Карпенко Вера Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4F-K?i=899&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.03.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник (хутора Теряева?) Федор Исидорович ... и деревни Рудневка Марина Наумовна | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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