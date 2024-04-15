(Карпенко) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911 ст.
Отец: Карпенко Федор Наумович
Мать: Карпенко Вера Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4F-K?i=899&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.03.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник (хутора Теряева?) Федор Исидорович ... и деревни Рудневка Марина Наумовна | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно