Эндуарова (Ильина) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1892
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ильин Иван Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Эндауров Александр Меркурьевич
Отец ребёнка: Эндауров Меркурий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бём Елизавета Меркурьевна
Отец ребёнка: Эндауров Меркурий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1892