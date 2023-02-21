Эндуарова (Ильина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндуарова (Ильина) Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ильин Иван Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Эндауров Александр Меркурьевич

Отец ребёнка: Эндауров Меркурий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бём Елизавета Меркурьевна

Отец ребёнка: Эндауров Меркурий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эндауров Меркурий Николаевич

Смерть
1892
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