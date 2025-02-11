Земцов Игнатий Леонтьев
мужской, родился 1833, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Тихонова1806 г.р.
ОтецЛеонтий Владимиров1800 г.р.
Супруги
Земцова Софья Иванова1834 г.р.
Дети
Земцов Василий Игнатов1858 г.р.
Ульяна ИгнатиевнаОколо 1861 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Леонтий Владимиров
Мать: Агафья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земцова Софья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Земцова Софья Иванова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Ульяна Игнатиевна
Мать ребёнка: Земцова Софья Иванова
Рождение ребёнка
04.02.1871
Дочь: (Земцова) Агафья Игнатова
Мать ребёнка: Земцова Софья Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1872
Сын: Земцов Пётр Игнатов
Мать ребёнка: Земцова Софья Иванова
Смерть
Неизвестно