Земцов Игнатий Леонтьев 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Земцов Игнатий Леонтьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1833, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Тихонова1806 г.р.
Отец
Леонтий Владимиров1800 г.р.
Супруги
Земцова Софья Иванова1834 г.р.
Дети
Земцов Василий Игнатов1858 г.р.
Ульяна ИгнатиевнаОколо 1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Леонтий Владимиров

Мать: Агафья Тихонова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земцова Софья Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Земцов Василий Игнатов

Мать ребёнка: Земцова Софья Иванова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Ульяна Игнатиевна

Мать ребёнка: Земцова Софья Иванова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.02.1871

Дочь: (Земцова) Агафья Игнатова

Мать ребёнка: Земцова Софья Иванова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1872

Сын: Земцов Пётр Игнатов

Мать ребёнка: Земцова Софья Иванова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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