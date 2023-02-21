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Пашинина Матрена Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Пашинин Емельян Николаев

Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1844

Муж: Пашинин Николай Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Пашинин Степан Николаев

Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Пашинина Анна Николаева

Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Пашинин Емельян Николаев

Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пашинина Мария Николаева

Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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