Пашинина Матрена Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Пашинина Анна Николаева
Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пашинина Мария Николаева
Отец ребёнка: Пашинин Николай Ионов
Смерть
После 1858