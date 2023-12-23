Непряхин (Николаев) Алексей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1897
Отец: Николаев Семен
Бракосочетание
10.01.1914
Рождение ребёнка
20.10.1914
Сын: Непряхин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Непряхина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1915
Сын: Непряхин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Непряхина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1918
Дочь: Непряхина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Непряхина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Непряхин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Непряхина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
11.06.1930
Сын: Непряхин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Непряхина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1931
Сын: Непряхин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Непряхина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непряхина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Непряхина Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно