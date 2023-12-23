Непряхина (Фарафонова-Чернеева) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1914
Рождение ребёнка
20.10.1914
Сын: Непряхин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
25.11.1915
Сын: Непряхин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
26.06.1918
Дочь: Непряхина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Непряхин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
11.06.1930
Сын: Непряхин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
24.08.1931
Сын: Непряхин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непряхина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович
Смерть
Неизвестно