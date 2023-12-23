Непряхина (Фарафонова-Чернеева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепряхина (Фарафонова-Чернеева) Татьяна Федоровна

Непряхина (Фарафонова-Чернеева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1914

Муж: Непряхин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Непряхин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
25.11.1915

Сын: Непряхин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
26.06.1918

Дочь: Непряхина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Непряхин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
11.06.1930

Сын: Непряхин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
24.08.1931

Сын: Непряхин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непряхина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Непряхин Алексей Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close