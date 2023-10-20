Ратанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ратанов 8
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ратанова София Прохорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратанов Василий
Мать ребёнка: Ратанова София Прохорова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ратанова София Прохорова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ратанов Иван Иванов
Мать ребёнка: Ратанова София Прохорова
По речке Ягвайке, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно