Ратанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратанов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ратанов 8

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратанов Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Ратанова София Прохорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратанов Василий

Мать ребёнка: Ратанова София Прохорова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ратанов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Ратанова София Прохорова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ратанов Иван Иванов

Мать ребёнка: Ратанова София Прохорова

По речке Ягвайке, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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