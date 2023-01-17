Вершинина (Клюкина) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1872
Рождение ребёнка
12.08.1881
Сын: Вершинин Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Вершинин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
30.12.1882
Сын: Вершинин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Вершинин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
28.01.1893
Отец ребёнка: Вершинин Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
23.11.1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Тимофей Андреев
Смерть
Неизвестно