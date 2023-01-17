Вершинина (Клюкина) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Клюкина) Татьяна Васильева

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Вершинин Тимофей Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1881

Сын: Вершинин Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Вершинин Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
30.12.1882

Сын: Вершинин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Вершинин Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
28.01.1893

Сын: Вершинин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Вершинин Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
23.11.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Тимофей Андреев

Смерть
Неизвестно
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