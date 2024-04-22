Солдатова (Охапкина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Охапкина) Евгения

Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

24.03.1988

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1988

Отец: Охапкин Сергей

Мать: Охапкина Галина

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Бракосочетание
14.11.2014

Муж: Солдатов Сергей

Рождение ребёнка
27.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдатов Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
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