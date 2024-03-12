Романова (Дмитриева?) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Дмитриева?) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1940

Дочь: Куликова Валентина

Отец ребёнка: Романов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Романов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Романов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Фёдор

Отец ребёнка: Романов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Пётр

Отец ребёнка: Романов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Иван

Отец ребёнка: Романов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Егор

Смерть
1979
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