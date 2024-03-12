Романова (Дмитриева?) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1940
Дочь: Куликова Валентина
Отец ребёнка: Романов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Романов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Романов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Фёдор
Отец ребёнка: Романов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Пётр
Отец ребёнка: Романов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Иван
Отец ребёнка: Романов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Егор
Смерть
1979