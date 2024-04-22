Пилат Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пилат Иван
Призыв на военную службу
?.08.1941
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место службы: 140 стрелковая дивизия, 1330 истребительно-противотанковый артиллерийский полк (1330 иптап РГК 3 оиптабр РГК)
Награда
23.02.1945
Медаль «За отвагу»
Награда
?.07.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилат Анатолий Васильевич
Демобилизация
Неизвестно
в звании ефрейтор
Смерть
Неизвестно