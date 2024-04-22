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Пилат Василий Иванович

Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пилат Иван

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Призыв на военную службу
?.08.1941
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место службы: 140 стрелковая дивизия, 1330 истребительно-противотанковый артиллерийский полк (1330 иптап РГК 3 оиптабр РГК)
Награда
23.02.1945
Медаль «За отвагу»
Награда
?.07.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилат Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Демобилизация
Неизвестно
в звании ефрейтор
Смерть
Неизвестно
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