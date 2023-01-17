Малиновский Иван Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1983
Дата смерти02.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1956
Сын: Малиновский Александр Иванович
Мать ребёнка: Малиновская Марья Прокопьевна
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение
05.12.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Родом из Житомирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1983