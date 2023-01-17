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Малиновский Иван Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1983

Дата смерти

02.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1956

Сын: Малиновский Александр Иванович

Мать ребёнка: Малиновская Марья Прокопьевна

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение
05.12.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Родом из Житомирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Марья Прокопьевна

Смерть
02.10.1983
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