Елена Егорова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Егор Петров1809 г.р.
Мать
Ирина Нестерова1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Егор Петров

Мать: Ирина Нестерова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.