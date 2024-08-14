Друцкий Богдан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруцкий Богдан Данилович

Друцкий Богдан Данилович

Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

23.12.1756

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Друцкий Данило Андреевич

Мать: Друцкая (Лихарева) Анна Андреевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с.. Тип: Книга или рукопись. Друцкие. стр. 115, цитата: "Колено XXVII (XIV) 48-46. – Кн. Богдан Данилов... Показать все
Смерть
23.12.1756
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.