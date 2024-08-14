Друцкий Богдан Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти23.12.1756
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с.. Тип: Книга или рукопись. Друцкие. стр. 115, цитата: "Колено XXVII (XIV) 48-46. – Кн. Богдан Данилов... Показать все
Смерть
23.12.1756
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область