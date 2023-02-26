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Алёхина Ольга Петрова

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

26.08.1882

Пол

Женский

Отец

До 1801 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Пётр Арефьев

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.11.1843

Муж: Алёхин Михаил Сергеев

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
26.08.1882
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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