Алёхина Ольга Петрова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти26.08.1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Пётр Арефьев
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
14.11.1843
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
26.08.1882
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область