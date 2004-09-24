Канаев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанаев Сергей Алексеевич

Канаев Сергей Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2004

Отец: Канаев Алексей Михайлович

Мать: Трубинская Светлана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close