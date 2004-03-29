Ванифатов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванифатов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1976

Дата смерти

29.03.2004

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.03.2004

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