Фролова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941
Отец: Фролов Николай Васильевич
Мать: Куделина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
16.12.1966
Сын: Орлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Орлов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1976
Дочь: Орлова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Орлов Владимир Петрович
Ясногорск, Ясногорский муниципальный район, Тульская область