Фролова Валентина Николаевна 09.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролова Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941

Отец: Фролов Николай Васильевич

Мать: Куделина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
16.12.1966

Сын: Орлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Орлов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1976

Дочь: Орлова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Орлов Владимир Петрович

Ясногорск, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

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