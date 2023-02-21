Riedinger Franz
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Riedinger Franz
Мать: Maria
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Margaretha
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Riedinger Franz
Мать ребёнка: Katharina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно