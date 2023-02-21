Riedinger Franz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Riedinger Franz

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1839 г.р.
1844 г.р.
Около 1850 г.р.
Скрыто настройками приватности

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Riedinger Franz

Мать: Maria

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Margaretha

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Riedinger Franz

Мать ребёнка: Katharina

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Annamaria

Мать ребёнка: Katharina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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