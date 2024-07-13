Белова (Жабина) Евгения Ивановна До 1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белова (Жабина) Евгения Ивановна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: Жабин Иван Андреевич

Мать: Жабина (--) Пелагея Павловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
30.10.1902 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/50
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Муж: не указан

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/61922356-88df-4a82-91b7-cb2298fe69e0/62
Смерть
Неизвестно

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