Белова (Жабина) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: Жабин Иван Андреевич
Восприемник
30.10.1902 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/50
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Муж: не указан
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/61922356-88df-4a82-91b7-cb2298fe69e0/62
Смерть
Неизвестно