Лукашов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1937
Дата смерти30.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1957
Дочь: Лукашова Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Лукашова Саллинен Девичья Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.05.1961
Сын: Лукашов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1961
Сын: Лукашов Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.10.2018