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Лукашов Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1937

Дата смерти

30.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1937

Отец: Лукашов Александр Никитович

Мать: Лукашова Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашова Саллинен Девичья Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.11.1957

Дочь: Лукашова Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Лукашова Саллинен Девичья Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
31.05.1961

Сын: Лукашов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1961

Сын: Лукашов Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.10.2018

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