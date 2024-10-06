Климовицкая Рива Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовицкая Рива Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1902

Сын: Климовицкий Мирон (Меер) Абрамович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1941

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