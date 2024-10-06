Климовицкая Рива Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1902
Сын: Климовицкий Мирон (Меер) Абрамович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1941