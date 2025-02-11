Домна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1775

умерла Неизвестно

Супруги
Силантий Петров1781 г.р.
Дети
Осип Силантьев1802 г.р.
Дмитрий Силантьев1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантий Петров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Осип Силантьев

Отец ребёнка: Силантий Петров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дмитрий Силантьев

Отец ребёнка: Силантий Петров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузьма Силантьев

Отец ребёнка: Силантий Петров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
Неизвестно

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