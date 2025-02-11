Домна
женский, родилась 1775
умерла Неизвестно
Супруги
Силантий Петров1781 г.р.
Дети
Осип Силантьев1802 г.р.
Дмитрий Силантьев1805 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силантий Петров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Осип Силантьев
Отец ребёнка: Силантий Петров
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дмитрий Силантьев
Отец ребёнка: Силантий Петров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кузьма Силантьев
Отец ребёнка: Силантий Петров
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно