Novikoff Michael Yevtaiyvich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNovikoff Michael Yevtaiyvich

Novikoff Michael Yevtaiyvich

Место рождения

Kars, Russia

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

Около 1907 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Novikoff Yevtaiy Andrevich

Мать: Novikoff Dunya Ivanova

Kars, Russia
Иммиграция
1910
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Novikoff Micheal Michealovich

Мать ребёнка: Novikoff Melania

Michigan, United States
Рождение ребёнка
22.07.1929

Сын: Novikoff Walter P.

Мать ребёнка: Novikoff Melania

Russia
Место жительства
1930
Detroit (Districts 0251-0500), Wayne, Michigan, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Novikoff Melania

Смерть
Неизвестно
California, United states
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close