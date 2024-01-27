Novikoff Michael Yevtaiyvich
Место рожденияKars, Russia
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Novikoff Yevtaiy Andrevich
Мать: Novikoff Dunya Ivanova
Kars, Russia
Иммиграция
1910
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Novikoff Micheal Michealovich
Мать ребёнка: Novikoff Melania
Michigan, United States
Рождение ребёнка
22.07.1929
Сын: Novikoff Walter P.
Мать ребёнка: Novikoff Melania
Russia
Место жительства
1930
Detroit (Districts 0251-0500), Wayne, Michigan, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Novikoff Melania
Смерть
Неизвестно
California, United states