Горбунов Афанасий Анисимович Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунов Афанасий Анисимович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1738, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1763

Отец
Горбунов Анисим ИвановичОколо 1701 г.р.
Супруги
Горбунова (Горбунова) Мелания ЛукьяновнаОколо 1733 г.р.
Дети
(Горбунова) Софья АфанасьевнаОколо 1760 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Горбунов Анисим Иванович

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Горбунова) Мелания Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Горбунова) Софья Афанасьевна

Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Мелания Лукьяновна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763

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