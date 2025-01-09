Горбунов Афанасий Анисимович
мужской, родился Около 1738, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1763
ОтецГорбунов Анисим ИвановичОколо 1701 г.р.
Супруги
Горбунова (Горбунова) Мелания ЛукьяновнаОколо 1733 г.р.
Дети
(Горбунова) Софья АфанасьевнаОколо 1760 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Горбунов Анисим Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Горбунова) Софья Афанасьевна
Мать ребёнка: Горбунова (Горбунова) Мелания Лукьяновна
Смерть
После 1763