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Лобастов Александр Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобастов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобастов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Лобастова Антонина Емельянова

Рождение ребёнка
20.07.1884 ст.

Дочь: Багаева (Лобастова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Лобастова Антонина Емельянова

Кривинское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Крещена 23/07/1884 Кресник - Николай Никифорович Лобастов Кресница- Матрона Леонтьевна Лобастова
Смерть
Неизвестно

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