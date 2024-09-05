Лобастов Александр Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобастов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобастов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Лобастова Антонина Емельянова
Рождение ребёнка
20.07.1884 ст.
Дочь: Багаева (Лобастова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Лобастова Антонина Емельянова
Кривинское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Крещена 23/07/1884 Кресник - Николай Никифорович Лобастов Кресница- Матрона Леонтьевна Лобастова
Смерть
Неизвестно