Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Тимофеевна

Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Иванович или Яковлевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Неонила Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Игнат Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Антон Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.