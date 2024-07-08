Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Неонила Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Игнат Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Антон Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович или Яковлевич