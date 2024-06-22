Яковлева Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев алекандр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.05.1973
Сын: Яковлев Александр Викторович
Отец ребёнка: Яковлев (Блохин) Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
28.04.1978
Дочь: Яковлева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Яковлев (Блохин) Виктор Алексеевич