Яковлева Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев (Блохин) Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев алекандр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.05.1973

Сын: Яковлев Александр Викторович

Отец ребёнка: Яковлев (Блохин) Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
28.04.1978

Дочь: Яковлева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Яковлев (Блохин) Виктор Алексеевич

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