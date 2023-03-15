Воробьев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Иван

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Семен

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Алексей

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Зайцева) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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