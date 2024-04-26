Самойленко Фёкла Власовна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойленко Фёкла Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойленко Яков Павлович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Самойленко Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Самойленко Яков Павлович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Самойленко Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Самойленко Яков Павлович

Мена, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Мена, Чернігівська область

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