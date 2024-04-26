Самойленко Фёкла Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Самойленко Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Самойленко Яков Павлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Самойленко Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Самойленко Яков Павлович
Смерть
После 1858