Самойленко Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Самойленко Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Самойленко Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Самойленко Фёкла Власовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Самойленко Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Самойленко Фёкла Власовна
Смерть
После 1858