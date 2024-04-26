Самойленко Яков Павлович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойленко Яков Павлович

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Самойленко Павел

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойленко Фёкла Власовна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Самойленко Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Самойленко Фёкла Власовна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Самойленко Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Самойленко Фёкла Власовна

Мена, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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