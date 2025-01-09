Галкина (Горбунова) Прасковья Ларионовна
женский, родилась 14.10.1810 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1841
ОтецГорбунов Ларион МатвеевичОколо 1773 г.р.
МатьГорбунова ФедосьяОколо 1766 г.р.
Супруги
Дуркин Никита Давыдович15.09.1804 ст. г.р.
Батин Федор Ермолаевич20.04.1815 ст. г.р.Показать еще 1
Дети
(Дуркина) Ирина Никитична05.05.1834 ст. г.р.
(Дуркина) Ирина Никитична16.04.1836 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1810 ст.
Отец: Горбунов Ларион Матвеевич
Мать: Горбунова Федосья
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.10.1810 ст.
Бракосочетание
09.04.1833 ст.
Рождение ребёнка
05.05.1834 ст.
Дочь: (Дуркина) Ирина Никитична
Отец ребёнка: Дуркин Никита Давыдович
Рождение ребёнка
16.04.1836 ст.
Дочь: (Дуркина) Ирина Никитична
Отец ребёнка: Дуркин Никита Давыдович
Бракосочетание
22.01.1839 ст.
Бракосочетание
06.04.1841 ст.
Смерть
После 1841