Галкина (Горбунова) Прасковья Ларионовна 14.10.1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Галкина (Горбунова) Прасковья Ларионовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 14.10.1810 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1841

Отец
Горбунов Ларион МатвеевичОколо 1773 г.р.
Мать
Горбунова ФедосьяОколо 1766 г.р.
Супруги
Дуркин Никита Давыдович15.09.1804 ст. г.р.
Батин Федор Ермолаевич20.04.1815 ст. г.р.
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Дети
(Дуркина) Ирина Никитична05.05.1834 ст. г.р.
(Дуркина) Ирина Никитична16.04.1836 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1810 ст.

Отец: Горбунов Ларион Матвеевич

Мать: Горбунова Федосья

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
14.10.1810 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
09.04.1833 ст.

Муж: Дуркин Никита Давыдович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.05.1834 ст.

Дочь: (Дуркина) Ирина Никитична

Отец ребёнка: Дуркин Никита Давыдович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
16.04.1836 ст.

Дочь: (Дуркина) Ирина Никитична

Отец ребёнка: Дуркин Никита Давыдович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
22.01.1839 ст.

Муж: Батин Федор Ермолаевич

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Второй брак для Федора и Прасковьи.

Бракосочетание
06.04.1841 ст.

Муж: Галкин Карп Гаврилович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1841

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