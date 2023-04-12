Федотова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Сын: Федотов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Федотов Василий Егорович
Россия
Рождение ребёнка
1952
Сын: Федотов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Федотов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серёгина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Федотов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Федотов Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017