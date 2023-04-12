Федотова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Федотов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Федотов Василий Егорович

Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Федотов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Федотов Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серёгина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Федотов Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Федотов Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Василий Егорович

Смерть
2017
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