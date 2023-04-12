Федотов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Егор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1947
Сын: Федотов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Федоровна
Россия
Рождение ребёнка
1952
Сын: Федотов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серёгина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно