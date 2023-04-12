Федотов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Егор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1947

Сын: Федотов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Федотов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серёгина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Татьяна Федоровна

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