Лебедева (Бахарева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Бахарева) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бахаревъ Петръ

Мать: Бахарева Надежда

Бракосочетание
10.01.1901

Муж: Лебедевъ Мефодий Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1901

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1904

Сын: Лебедевъ Александръ

Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Лебедева Мария

Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Лебедевъ Федоръ

Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1918

Сын: Лебедевъ Федоръ

Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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