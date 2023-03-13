Лебедева (Бахарева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Бахаревъ Петръ
Мать: Бахарева Надежда
Бракосочетание
10.01.1901
Рождение ребёнка
26.12.1901
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ
Рождение ребёнка
19.03.1904
Сын: Лебедевъ Александръ
Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Лебедева Мария
Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ
Рождение ребёнка
13.01.1916
Сын: Лебедевъ Федоръ
Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ
Рождение ребёнка
12.09.1918
Сын: Лебедевъ Федоръ
Отец ребёнка: Лебедевъ Мефодий Петровъ