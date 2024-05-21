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Хомякова Раисе Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1941

Отец: Хомяков Пётр Леонтьевич

Мать: Артева Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Вадим Петрович

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева (Федотова) Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Федотов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Развод
Неизвестно

Муж: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Василий

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