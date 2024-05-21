Хомякова Раисе Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1941
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1941
Отец: Хомяков Пётр Леонтьевич
Мать: Артева Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева (Федотова) Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Федотов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Развод
Неизвестно
Муж: Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Василий