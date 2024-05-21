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Хомяков Пётр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артева Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1941

Дочь: Хомякова Раисе Петровна

Мать ребёнка: Артева Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Хомяков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Артева Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Хомяков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Артева Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Хомяков Александр Петрович

Мать ребёнка: Артева Аграфена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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