Хомяков Пётр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артева Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1941
Дочь: Хомякова Раисе Петровна
Мать ребёнка: Артева Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Хомяков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Артева Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Хомяков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Артева Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Хомяков Александр Петрович
Мать ребёнка: Артева Аграфена Ивановна
Смерть
Неизвестно