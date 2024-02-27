Горлова Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Екатерина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Горлова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Горлов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Горлова Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Горлов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Горлов Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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