Горлова Екатерина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Горлова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Горлов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Горлова Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Горлов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Горлов Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно