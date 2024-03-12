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Sargsyan Ruzanna Tigran
Sargsyan Ruzanna Tigran
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.1985
Пол
Женский
Отец
Sargsyan Tigran Rafik
1952 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
HS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1985
Отец:
Sargsyan Tigran Rafik
Мать: не указана
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