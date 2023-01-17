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Цветков Иван Семенович

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

18.02.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.02.1899
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение
18.02.1899 ст.

Отец: Цветков Семен Матвеевич

Мать: не указана

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 18.02.1899 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Гражданство
С 18.02.1899 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 18.02.1899 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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