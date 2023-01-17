Цветков Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения18.02.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.02.1899
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение
18.02.1899 ст.
Отец: Цветков Семен Матвеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
С 18.02.1899 ст.
Крестьянин
Гражданство
С 18.02.1899 ст.
Россия
Место жительства
С 18.02.1899 ст.
Смерть
Неизвестно