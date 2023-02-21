Накоренко (Вергун) Мария Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНакоренко (Вергун) Мария Саввовна

Накоренко (Вергун) Мария Саввовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1921

Сын: Накоренко Николай Никифорович

Отец ребёнка: Накоренко Никифор Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close