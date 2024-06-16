Караваева Таисья Прокопьевна 23.05.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Караваева Таисья Прокопьевна

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Место рождения

Васильевка, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.05.1899

Дата смерти

01.12.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караваева Зоя Егоровна

Отец ребёнка: Караваев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караваев Егор Алексеевич

Васильевка, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караваев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Караваев Юлий Егорович

Отец ребёнка: Караваев Егор Алексеевич

Васильевка, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
01.12.1955
Васильевка, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

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