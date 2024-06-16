Караваева Таисья Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1899
Дата смерти01.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караваева Зоя Егоровна
Отец ребёнка: Караваев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караваев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
10.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караваев Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Караваев Егор Алексеевич
Смерть
01.12.1955