Маштаков Тимофей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Маштаков Тимофей

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Сосновая Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

умер Неизвестно

Дети
Маштаков Иван ТимофеевичНеизвестно г.р.
Маштаков Петр ТимофеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновая Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маштаков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маштаков Филарет Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Сосновая Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маштаков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Сосновая Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
Неизвестно

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