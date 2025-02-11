Маштаков Тимофей
мужской, родился Неизвестно, Сосновая Маза, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
умер Неизвестно
Дети
Маштаков Иван ТимофеевичНеизвестно г.р.
Маштаков Петр ТимофеевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маштаков Филарет Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно