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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маштаков Тимофей
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маштаков Филарет Тимофеевич
Отец ребёнка: Маштаков Тимофей
Село Сосновая Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маштаков Тимофей
Село Сосновая Маза , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно