Исецких (Березовская) Марфа Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Исецкая) Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Исецких Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Исецкая) Матрена Степановна
Отец ребёнка: Исецких Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно