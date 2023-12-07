Исецких (Березовская) Марфа Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исецких (Березовская) Марфа Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исецких Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Исецкая) Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Исецких Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Исецкая) Матрена Степановна

Отец ребёнка: Исецких Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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