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Исецких Степан Васильевич

Место рождения

Берендилово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Исецких Василий Петрович

Мать: не указана

Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исецких (Березовская) Марфа Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Берендилово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Исецкая) Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Исецких (Березовская) Марфа Константиновна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Исецкая) Матрена Степановна

Мать ребёнка: Исецких (Березовская) Марфа Константиновна

Смерть
Неизвестно

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