Исецких Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Исецких Василий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Исецкая) Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Исецких (Березовская) Марфа Константиновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Исецкая) Матрена Степановна
Мать ребёнка: Исецких (Березовская) Марфа Константиновна
Смерть
Неизвестно