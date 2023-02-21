Меркушева Зиновия Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркушева Зиновия Минеева

Меркушева Зиновия Минеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Парасковья Анфимовна

Отец ребёнка: Меркушев Анфим Устинович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа Анфимовна

Отец ребёнка: Меркушев Анфим Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Анфим Устинович

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close