Меркушева Зиновия Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Парасковья Анфимовна
Отец ребёнка: Меркушев Анфим Устинович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа Анфимовна
Отец ребёнка: Меркушев Анфим Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795