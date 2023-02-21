Артамохин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамохин Мария
Мать ребёнка: Бойко Фера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамохин Мария
Мать ребёнка: Бойко Фера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамохин Александра
Мать ребёнка: Бойко Фера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамохин Евдакия
Мать ребёнка: Бойко Фера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамохин Анна
Мать ребёнка: Бойко Фера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамохин Петр
Мать ребёнка: Бойко Фера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамохин Иван
Мать ребёнка: Бойко Фера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Фера Федоровна
Смерть
Неизвестно