Молчанова (Мамина) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Мамина) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1971

Отец: Мамин Юрий Павлович

Мать: Мамина (Квашнина) Екатерина Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тертерян Рубен Андраникович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
08.07.1991

Дочь: Молчанова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Молчанов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.2006

Дочь: Тертерян Роксана Рубеновна

Отец ребёнка: Тертерян Рубен Андраникович

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