Молчанова (Мамина) Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1991
Дочь: Молчанова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Молчанов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.2006
Дочь: Тертерян Роксана Рубеновна
Отец ребёнка: Тертерян Рубен Андраникович