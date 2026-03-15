Ванюкова (Юдина) Ирина Косьмина 1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюкова (Юдина) Ирина Косьмина

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1832 ст., Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

умерла Неизвестно

Отец
Юдин Козьма Васильевич1804 г.р.
Мать
Юдина Варвара ЕстафиевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ванюков Трофим Григорьевич1831 ст. г.р.
Дети
Ванюков Иван Трофимович1851 ст. г.р.
(Ванюкова) Ефимья Трофимовна1854 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Юдин Козьма Васильевич

Мать: Юдина Варвара Естафиевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
04.06.1850

Муж: Ванюков Трофим Григорьевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Ванюков Иван Трофимович

Отец ребёнка: Ванюков Трофим Григорьевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: (Ванюкова) Ефимья Трофимовна

Отец ребёнка: Ванюков Трофим Григорьевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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