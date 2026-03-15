Ванюкова (Юдина) Ирина Косьмина
женский, родилась 1832 ст., Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
умерла Неизвестно
ОтецЮдин Козьма Васильевич1804 г.р.
МатьЮдина Варвара ЕстафиевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ванюков Трофим Григорьевич1831 ст. г.р.
Дети
Ванюков Иван Трофимович1851 ст. г.р.
(Ванюкова) Ефимья Трофимовна1854 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Юдин Козьма Васильевич
Мать: Юдина Варвара Естафиевна
Бракосочетание
04.06.1850
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Ванюков Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: (Ванюкова) Ефимья Трофимовна
Отец ребёнка: Ванюков Трофим Григорьевич
Смерть
Неизвестно